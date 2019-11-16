روسيا تتخلص من زوارق حربية أوكرانية

أشارت صحيفة "كوميرسانت" الى أن "​روسيا​ قررت إعادة زوارق حربية أوكرانية محتجزة لديها إلى ​أوكرانيا​".

ولفتت إلى أن "المقصود بالزوارق التي تقرر التخلص منها هي الزوارق التي اضطر حرس الحدود الروسي إلى إيقافها بعد أن انتهكت حرمة ​المياه​ الإقليمية الروسية في البحر الأسود وحاوت الدخول إلى ​مضيق كيرتش​ الذي يربط البحر الأسود ببحر ازوف، يوم 25 تشرين الثاني 2018"، مضيفة: "حرس الحدود الروسي اقتادها إلى ميناء كيرتش حيث تم احتجازها".

ووفق الصحيفة فإن "روسيا ستحتفظ بأسلحة بحارة الزوارق الأوكرانية الذين تم إخلاء سبيلهم في أيلول 2019 كدليل على ارتكاب جريمة خرق حرمة حدود ​الدولة​".