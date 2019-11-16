سفينة "غريمياشي" تبدأ الاختبارات في البحر الأبيض

لفت موقع "بولين اكسبرس" الى ان "السفينة الرئيسية في مشروع 20385 وصلت إلى البحر الأبيض لإجراء اختبارات الحكومة"، مشيرا الى أن "الانتقال كان من البلطيق الى البحر المتوسط مرتبط ببعض الصعوبات، وفقا لموقع "بوليت إكسبرت".

وأشار الموقع الى ان الرحلة الطويلة انتهت بنجاح واستقبل سفينة "غريمياشي" على الرصيف، قائد قاعدة البحر الأبيض، الأميرال كونستانتين كابانتسوف"، لافتا الى أن "الانتقال في حد ذاته كان اختبارًا حقيقيًا لكلٍّ من السفينة وفريقها وأصبحت ظروف الأرصاد الجوية المعقدة عقبة أمام السفينة الحديثة، التي تغلبت عليها واستمرت في طريقها إلى الهدف."

وأضاف الموقع أنه خلال الانتقال، رافقت سفينة "غريمياشي" سفن إنقاذ وقوات قاعدة البحر الأبيض البحرية، التي ستساهم بشكل كبير في تنظيم جميع الاختبارات اللازمة، مشيرا الى أن "اختبارات المصنع بدأت في الإبحار للسفينة في ربيع هذا العام، وتحركت السفينة بثقة لتقوم بالاجراءات اللازمة"، مؤكدة أنه "بعد هذه المرحلة من اختبار الحكومة، ستعود السفينة إلى "حوض بناء السفن الشمالي" الذي أنشأها وسيتم إجراء مراجعة لجميع الأنظمة بعد ذلك، سيتم رفع علم القديس أندرو رسمياً عليها، وسيتم تسليم السفينة إلى أسطول المحيط الهادئ".