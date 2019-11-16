محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): شهدت مصر، عددًا من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع الماضي، كان أبرزها، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية، فضلًا عن الحادث الذي شهده مركز إيتاي البارود. ويستعرض "الخليج 365" الأحداث في الفيديوجرافيك الآتي:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حدث في أسبوع| كارثة إيتاي البارود.. والإعلان عن قمر صناعي جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.