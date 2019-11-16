جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه شن هجمات ضد أهدف لحركة حماس في قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بعد إطلاق صاروخين من القطاع على مدينة إسرائيلية.
وقال جيش الاحتلال على موقع تويتر إن صاروخين إطلقا على مدينة بئر السبع من قطاع غزة حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي وتم اعتراض الصاروخين.
ويلقي هذا التطور بمزيد من الشكوك على اتفاق إطلاق نار هش دخل حيز التنفيذ أول أمس الخميس لوقف أشد المواجهات في المنطقة منذ سنوات.
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