الأمير البريطاني أندرو: الإقامة مع أبستين لم تكن "لائقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):
قال الأمير البريطاني أندرو إن إقامته مع الممول الراحل المدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري أبستين "لم تكن لائقة بعضو في العائلة المالكة"، وذلك في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الجمعة.
وكان أندرو (59 عاما) نجل الملكة إليزابيث الثانية، قد واجه عملية تدقيق بسبب علاقته بأبستين.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام بريطانية الأمير أندرو في مدخل منزل أبستين في نيويورك عام 2010، بعد عامين من أول إدانة لإبستين بارتكاب جرائم جنسية".
وقال أندرو لـ"بي بي سي" في مقتطفات من مقابلة ستتم إذاعتها كاملة اليوم السبت ".. أنا أعاقب نفسي كل يوم لأنه كان شيئا غير لائق بعضو من العائلة المالكة ونحن نحاول الالتزام بأعلى المعايير والممارسات وقد خذلتهم".
وأكد مجددا أنه لا يتذكر مقابلة فيرجينيا روبرت- التي تحمل الآن اسم فيرجينيا جيوفري- التي تقول إنها أجبرت على ممارسة الجنس مع الأمير أندرو عندما كان عمرها 17 عاما.
وعثر على أبستين ميتا في زنزانته بسجن أمريكي في أغسطس بعد إدانته بالاتجار بقاصرات لأغراض الاستغلال الجنسي والتآمر. وأكدت السلطات أن موته كان انتحارا.
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