جولة للمنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب في بروكسل ولاهاي ومانيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

يقوم ناثان سيلز المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب بجولة إلى كل من بروكسل ولاهاي ومانيلا خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر لمناقشة عدد من المبادرات التي تركز على مكافحة التهديدات الإرهابية في أوروبا وجنوب شرق آسيا.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إن السفير سيلز سيلتقي في العاصمة البلجيكية بروكسل مع أعضاء البرلمان الأوروبي لمناقشة الأنشطة الإرهابية لإيران وحزب الله في أوروبا وحول العالم.

وأضافت أنه في لاهاي ، سيناقش المسئول الأمريكي جرائم الإرهاب بدوافع عرقية وإعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى وطنهم.

وقالت المتحدثة إن سيلز سيلتقي في العاصمة الفلبينية مانيلا بمسؤولي الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لمناقشة تبادل المعلومات والجهود المبذولة لمكافحة تمويل الإرهاب في المنطقة.