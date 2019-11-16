بوليفيا تطرد دبلوماسيين فنزويليين وقتلى في اشتباكات مع الأمن

قالت الحكومة المؤقتة في بوليفيا، إنها طلبت من المسؤولين الفنزويليين مغادرة البلاد واتهمت كوبيين ومن بينهم أطباء بالتحريض على اضطرابات بعد استقالة الرئيس السابق إيفو موراليس. فيما لقي خمسة أشخاص حتفهم إثر إطلاق النار عليهم خلال اشتباكات بين مزارعين وقوات الأمن في، حسبما أفادت وسائل إعلامية.

وأفادت صحيفة "ال ديبر" بأن 34 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح كما تم اعتقال أكثر من 100 شخص، وفقا لنيلسون كوكس، أمين المظالم بمدينة كوتشابامبا.

وكان المزارعون يحاولون تنظيم مسيرة عبر مدينة كوتشابامبا وحتى العاصمة لاباز لدعم الرئيس المخلوع ايفو موراليس، الذي يوجد في المنفى في المكسيك.

وأغلقت الشرطة والجيش طريق المتظاهرين على جسر في ضاحية ساكابا، بشرق كوتشابامبا.

وقال جايمي زوريتا، قائد شرطة كوتشابامبا إن المزارعين هاجموا قوات الأمن بأسلحة.

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وكانت وزيرة الخارجية الجديدة كارين لونجاريك قالت إنها طلبت من كل الدبلوماسيين الفنزويليين المغادرة لأسباب مماثلة. ويأتي هذا التعديل في السياسة الخارجية في الوقت الذي استمرت فيه احتجاجات ضد حكومة الرئيسة المؤقتة جانين أنييز التي تسلمت السلطة منذ أربعة أيام وسط أكبر اضطرابات سياسية تشهدها بوليفيا منذ أكثر من عشر سنوات.