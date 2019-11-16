كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قتلى وجرحى بانفجار وسط بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 4 أشخاص وإصيب 20 آخرين، اليوم السبت، في انفجار سيارة بالقرب من ساحة التحرير وسط بغداد، في وقت لا تزال مطالب المحتجين بـ"إسقاط النظام" مستمرة، حسبما أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية، بيانًا قالت فيه، إن التفجير كان من جراء "عبوة أسفل عجلة"، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تجري تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

وبحسب مصادر أمنية عراقية، انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع، في ساحة الطيران في بغداد، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وتوافد آلاف المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية ليلة السبت، بعد يوم شهد مقتل 3 أشخاص وإصابة 40 آخرين خلال احتجاجات "جمعة الصمود".

وأطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص باتجاه المحتجين في ساحة الكيلاني في بغداد، الجمعة، لدفعهم للعودة إلى مخيم الاحتجاج الرئيسي في ساحة التحرير.

وتصاعد الدخان فيما هرع شبان يغطون وجوههم لنقل رفاقهم الجرحى إلى مسعفين في مكان قريب. ولف أحد المتظاهرين نفسه بعلم عراقي ملطخ بالدم كان متظاهر آخر يضعه على جسده.

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وتعد الاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في بغداد مطلع أكتوبر الماضي وامتدت إلى جنوب العراق الأوسع ضد الطبقة الحاكمة في البلاد، والتي يتهمها المحتجون بالفساد والخضوع لإيران.

ولم يفلح رد الحكومة العراقية على الاضطرابات بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت في وجه متظاهرين أغلبهم من العزل في ترويع الحشود التي رفضت اقتراحات إجراء إصلاحات سياسية محدودة.

وأعلن المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني مساندته للاحتجاجات في خطبة الجمعة، وقال إنه يشك في أن النخبة الحاكمة ستحقق الإصلاح.

وفي خطبته التي قرأها ممثل عنه، قال السيستاني: "إذا كان من بيدهم السلطة يظنون أن بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون".

وأضاف: "لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا إلى ذلك".