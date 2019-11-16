كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسمح لشركاتها بمواصلة العمل مع "هواوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن تمدد إدارة ترامب ترخيص يسمح للشركات الأمريكية بمواصلة العمل مع شركة هواوي الصينية لمدة أسبوعين، حسبما صرح مصدران على دراية بالمداولات لوكالة "رويترز".

قال أحد المصادر الذي تم إطلاعه على الموضوع إن التمديد لحوالي أسبوعين هو أقصر بكثير من فترة الـ 90 يومًا السابقة، ولكن لم يتم الانتهاء منه بعد بسبب العقبات التنظيمية.

بعد إضافة شركة هواوي إلى القائمة الاقتصادية السوداء في شهر مايو بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، سمحت لها وزارة التجارة الأمريكية بشراء بعض السلع الأمريكية الصنع في خطوة تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الاضطراب لعملائها، حيث يشغل العديد من سكان المناطق الريفية الأمريكية شبكاتها.

وقالت المصادر إنه سيتم الإعلان عن التمديد يوم الاثنين، عندما تنتهي فترة الاستراحة السابقة، ورفض الكشف عن اسمه لأن الامتداد لم يتم الإعلان عنه علنًا.

وقال متحدث باسم هواوي، أكبر منتج في العالم لمعدات شبكات الاتصالات، إن الشركة لا تعلق على الشائعات. ورفضت وزارة التجارة التعليق.

أخبر وزير التجارة ويلبر روس شبكة فوكس للأعمال يوم الجمعة أن بعض شركات النقل في المناطق الريفية تحتاج إلى تراخيص مؤقتة وتعتمد على شبكات هواوي لتشغيل شبكات 3G و4G.

يأتي هذا التطور وسط مناقشات بين الولايات المتحدة والصين تهدف إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي لحل حرب تجارية استمرت لأكثر من عام.

عن إدراج شركة "هواوي" في القائمة السوداء، قالت الحكومة الأمريكية إن لديها "أساسًا معقولًا لاستنتاج أن هواوي تعمل في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي الأمريكي أو مصالح السياسة الخارجية". ونفت هواوي مرارا هذه الاتهامات.

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في شهر مايو، وقع الرئيس دونالد ترامب أيضًا على أمر تنفيذي يُعلن فيه حالة الطوارئ الوطنية ويمنع الشركات الأمريكية من استخدام معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تصنعها الشركات التي تشكل خطرًا على الأمن القومي. كان من المقرر أن تضع وزارة التجارة خطة إنفاذ بحلول منتصف أكتوبر ولكن لم تنشر خطة واحدة.

تدرس وزارة التجارة أيضًا ما إذا كانت ستمنح تراخيص فردية للشركات الأمريكية لبيع بعض المكونات إلى هواوي بعد تلقي أكثر من 200 طلب.

و في وقت سابق، تصاعدت حدة الخطاب على كلا الجانبين على الرغم من موافقة الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في يونيو على إحياء الجهود لإنهاء الصراع المكلف بشأن طموحات التكنولوجيا الصينية والفائض التجاري.

وصرح ترامب "لا أعرف ما إذا كانوا سيبرمون صفقة أم لا.. ربما سيفعلون، ربما لن يفعلوا. أنا لا أهتم". وكرر ادعائه بأن الولايات المتحدة تزدهر من خلال "الحصول على عشرات المليارات من الدولارات" من رفع التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية. في الواقع، يتم دفع هذه التكاليف من قبل الشركات الأمريكية والمستهلكين الذين يشترون البضائع الصينية.

يقاوم القادة الصينيون الضغط الأمريكي للتراجع عن خطط التطوير التي تقودها الحكومة لقادة الصناعة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات. تشكو واشنطن من أن هذه الجهود تعتمد على سرقة أو الضغط على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا. يقلق بعض المسؤولين الأميركيين من أن تفقد الولايات المتحدة قيادتها.

من جانبهم، قاوم المفاوضون الأمريكيون مطالبة بكين بإلغاء جميع التعريفات العقابية على الفور. تريد واشنطن الاحتفاظ ببعضها في مكانها الصحيح لضمان وفاء الصين بوعودها.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد من كابيتال إيكونوميكس: "لا تزال نفس القضايا التي تسببت في انهيار المحادثات قائمة".

وأضاف "لا يبدو أن أي من الطرفين مستعد لتقديم تنازلات كبيرة.. من الصعب للغاية معرفة كيف يمكنهم التوصل إلى اتفاق هذه المرة إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك في مارس".

