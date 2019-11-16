كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطلاب المتمردون ينهون سيطرتهم علي جامعة هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخلى الطلاب المتمردون والمتظاهرون المناهضون للحكومة عن احتلالهم لجامعة واحدة على الأقل في هونغ كونغ بعد حصار من قبل الشرطة دام أسبوعًا، لكن ظلت بعض المدارس الأخرى تحت سيطرة المتظاهرين اليوم السبت، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

استمرت اضطرابات المرور التي ابتليت بها المدينة حتى مع بقاء المدارس والجامعات مغلقة في المدينة التي يعيش بها 7.5 مليون شخص.

واستعادت الشرطة السيطرة على جامعة هونغ كونغ الصينية في الضواحي بعد مغادرة الطلاب والمتظاهرين. وقالت السلطات إن جميع الممرات المتجهة إلى الشمال من طريق تولو السريع، والتي أغلقها المتظاهرون، أعيد فتحها، وستتبعها الممرات المتجهة جنوبًا قريبًا.

خاضت الشرطة والمتظاهرون عدة معارك في حرم الجامعة الصينية يوم الثلاثاء، والتي تحولت إلى حصن من قبل مئات المحتجين.

أصدر رؤساء تسع جامعات بيانًا مشتركًا في وقت متأخر من يوم الجمعة يدعو الحكومة إلى حل الجمود السياسي واستعادة السلامة والنظام العام.

وجاء في البيان "لا توجد وجهة نظر سياسية تمنح ترخيصًا لتدمير الممتلكات، أو استخدام تهديدات جسدية، أو استخدام العنف ضد الأفراد.. من المؤسف أن يؤدي الخلاف المجتمعي لتحول الجامعات إلى ساحات رئيسية للقتال السياسي.. ان استجابة الحكومة لم تكن فعالة حتى الآن."

وقد قالت الشرطة إن المتظاهرين أطلقوا سهما على ضباط كانوا يقومون بدورية بالقرب من جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية، ثم ألقوا أواني الزهور من على ارتفاع عندما وصل ضباط آخرون.

وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع يوم الخميس، وأطلق المتظاهرون السهام مرة أخرى. أطلقوا السهام للمرة الثالثة في وقت لاحق في الصباح. ولم يصب أي من الضباط.

وتقول الشرطة إنها ضبطت ستة أسهم في مكان الحادث.

تجمّع الطلاب وغيرهم من المحتجين في حرم جامعات هونغ كونغ الرئيسية هذا الأسبوع، لبناء دفاعات استعدادًا لمحاولات محتملة لطردهم.

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دمرت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية هونج كونج، وقسمت شعبها، لأكثر من خمسة أشهر.

يعاني سكان هونج كونج لليوم الرابع من الزحام المروري وتعطل النقل الجماعي حيث أغلق المتظاهرون بعض الطرق الرئيسية وشبكات السكك الحديدية بينما اشتبكت الشرطة مع الطلاب المتشددين في الجامعات الكبرى.

كانت الحياة في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة تحت ضغط حيث لم يتمكن آلاف المسافرين من العمل، وناشدت الحكومة يوم الخميس أصحاب العمل لابداء مرونة.

أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع أثناء المواجهات مع الطلاب في جامعة البوليتكنيك. ألقى المتظاهرون المتشددون قنابل البنزين وألقوا الأشياء على الجسور خلال اشتباكات في حرم الجامعات هذا الأسبوع. علقت الجامعة الصينية الفصول الدراسية لبقية العام، وطلب آخرون من الطلاب التحول إلى الدراسة عبر الإنترنت.

استعدت هونج كونج لمزيد من الاشتباكات يوم الأربعاء حيث أصاب المتظاهرون المناهضون للحكومة أجزاء من المركز المالي الآسيوي بشلل لليوم الثالث على التوالي، مع إغلاق بعض خطوط النقل والمدارس والعديد من الشركات بعد تصاعد العنف.

كثفت الشرطة تواجدها في جميع أنحاء هونغ كونغ والحرم الجامعي الأربعاء حيث يستعدوا لمزيد من العنف بعد اشتباكات حادة بين عشية وضحاها مع المتظاهرين المناهضين للحكومة.

تم إغلاق العديد من محطات المترو والسكك الحديدية بعد أن قام المتظاهرون بتخريب القطارات. كما تم تعليق الدروس في الجامعات، ونصح أولياء أمور طلاب المدارس بإبقاء أطفالهم في المنزل.

اشتبكت الشرطة والمتظاهرون على جبهات متعددة خلال الليل في جامعة هونغ كونغ الصينية. أضاءت قنابل البنزين والحرائق المشهد الليلي، وظل الوضع متوترًا في الصباح وبعد الظهر.

حذر مسؤول في الشرطة المحتجين من القيام "بأعمال جنونية"، حيث ان هونغ كونغ على وشك الانهيار التام بعد أكثر من خمسة أشهر من الاحتجاجات.