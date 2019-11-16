كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. زلزال بقوة 3.4 "ريختر" يضرب الكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر جنوب منطقة الروضتين في الكويت، وذلك كما أفادت وكالة الأنبا الكويتية.

وقالت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل في الكويت، إن الزلزال حدث في تمام الساعة التاسعة و19 دقيقة و14 ثانية من مساء اليوم بتوقيت الكويت.

وأشارت إلى أن قوة الزلزال تراوحت ما بين 2ر1 و2ر2 على مقياس ريختر، وكان على عمق ثلاثة كيلومترات بباطن الأرض، وشعر به المواطنون.