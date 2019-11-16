كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جيش الاحتلال يشن غارات جديدة على قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصف عدد من الأهداف التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

كانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق اعتراض صاروخين تم إطلاقهما من القطاع، باتجاه مدينة بئر سبع.

وقال جيش الاحتلال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه يشن غارات على أهداف تابعة لحماس في القطاع.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بوساطة مصرية.