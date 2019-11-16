حالة الطقس: غائم جزئيا وأمطار متقطعة في معظم البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، السبت، غائماً جزئياً إلى غائم وباردا نسبيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو بعد غد، الإثنين، غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.