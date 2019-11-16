شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة واسعة للسوق المركزي بالمكلا والان مع التفاصيل

السبت 16 نوفمبر 2019 نفذ صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت ، حملة نظافة شاملة للسوق المركزي للأسماك والخضار واللحوم بمدينة المكلا.

Advertisements وجرى خلال الحملة رفع المخلفات المتراكمة لجميع المواقع داخل السوق وتجميع الصناديق الفارغة والأخشاب غير المستعملة. يشار إلى أن الغرض من الحملة هو تنظيف السوق كاملاً باستعمال ماء الجفال ومواد التنظيف، بالإضافة إلى دهن وتبييض أروقة السوق وإزالة الثلاجات والصناديق الخشبية القديمة.

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