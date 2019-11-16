شكرا لقرائتكم خبر عن المساحة الجيولوجية تفرض غرامات على المخالفين في المكلا والان مع التفاصيل

السبت 16 نوفمبر 2019 شن فريق الرصد والمتابعة في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، بمحافظة حضرموت، حملة تفتيش وضبط للمخالفين والأعمال العشوائية في وادي أمباخا بمدينة المكلا .

ونجح فريق الرصد والتفتيش بالهيئة في ضبط عدد من المخالفين المحليين، بهدف الحفاظ على المال العام من العبث والإهدار . Advertisements وفرضت الحملة غرامات على حالات استغلال الركام الودياني والرمل، وتجريف الأراضي الزراعية ومحو معالمها. وشارك في الحملة فريق من الرقابة والتفتيش بهيئة المساحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لتصحيح أوضاع المخالفين والحفاظ على المال العام.

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