"إعلان" يدفع كوريا الشمالية للمطالبة بضرب بايدن حتى الموت

شنّت كوريا الشمالية هجوماً كلامياً نادراً على نائب الرئيس الأمريكي السابق الديمقراطي جو بايدن، المرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة في الولايات المتحدة، واصفة إياه بأنه "كلب مسعور" يجب ضربه بالعصي "حتى الموت".



حيث ورد في برقية لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن بايدن "تجرأ بتهور على المساس بكرامة القيادة العليا" لبيونج يانج.

وأضافت الوكالة أن "الكلاب المسعورة مثل بايدن يمكن أن تؤذي كثيرين إذا تركت حرة"، مؤكدة أنه "يجب ضربها بالعصي حتى الموت".

ورأت أن "القيام بذلك سيكون مفيداً للولايات المتحدة أيضاً".

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وردّ بايدن الجمعة في بيان قال فيه "يبدو أن الديكتاتور القاتل كيم جونغ أون لا يحبني"، وأضاف "يجب إضافته إلى لائحة المستبدين الذين لا يريدونني أن أصبح رئيسا".

يذكر أن فريق حملة بايدن نشر إعلانا دعائيا مصورا ينتقد السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي رأوا أنها تقضي "بالإشادة بالمستبدين والطغاة واستبعاد حلفائنا".

وبالتزامن مع ظهور كلمة "المستبدين" تظهر صورة المصافحة التاريخية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في سنغافورة في يونيو/حزيران 2018.

وتبنت الوكالة على ما يبدو صفة أطلقها ترامب على بادين "جو النائم"، مشيرة إلى أن الأمريكيين يسمّونه "بايدن الذي لم يستيقظ بعد".

وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها وكالة الأنباء الكورية الشمالية نائب الرئيس الأمريكي السابق، الذي وصفته في مايو/أيار الماضي بـ"الغبي" و"الأحمق صاحب معدل الذكاء المنخفض".

وقبيل ذلك، انتقد بايدن تعامل ترامب مع وكوريا الشمالية، متهماً الرئيس الأمريكي بتقبيل "طغاة أمثال كيم جونج أون".