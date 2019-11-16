طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أهدافا لحماس شمالي غزة

مروحية إسرائيلية - أ.ف.ب

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، عدة غارات على أهداف تتبع حركة حماس شمالي قطاع غزة، بعد نحو 3 ساعات مع إعلان إسرائيل اعتراض صاروخين سقطا على بئر السبع، وتسببا بـ9 إصابات بالهلع.



وقال مصدر أمني لـ"العين الإخبارية" إن الطائرات المروحية الإسرائيلية أطلقت صاروخا على موقع لحركة حماس في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وبعد عدة دقائق عاودت قصف الموقع نفسه بصواريخ أطلقها الطيران الحربي.

وأضاف المصدر أن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات أخرى على شمالي قطاع غزة، في وقت يحلق فيه الطيران الإسرائيلي في أرجاء متفرقة من القطاع.

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وجاء هذا التطور بعد نحو 3 ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين فجر السبت، استهدفا مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، حسب بيان لجيش الاحتلال.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "تم التعرف على عمليتي إطلاق من قطاع غزة، وتم اعتراضهما من منظومة القبة الحديدية".

كما أفاد بتقديم الإسعافات الأولية لـ9 إسرائيليين أصيبوا بالهلع نتيجة إطلاق صافرات الإنذار وأصوات الانفجارات الناتجة عن تصدي منظومة القبة الحديدية للصاروخين.

وهذه المرة الثانية التي تطلق فيها قذائف صاروخية من قطاع غزة، بعد التوصل لاتفاق تهدئة بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل فجر الخميس الماضي بوساطة مصرية، عقب يومين من التصعيد الذي بدأته إسرائيل باغتيال القيادي في الحركة بهاء أبوالعطا وزوجته.

ويوما الثلاثاء والأربعاء شنت إسرائيل أكثر من 90 غارة ما أدى إلى استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة 111 آخرين، وإلحاق دمار كلي وجزئي بـ500 منزل.