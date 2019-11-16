مقتل 5 من مؤيدي الرئيس البوليفي المستقيل في اشتباكات ببوليفيا

أشارت وكالة الصحافة الفرنسية الى أن "خمسة أشخاص من مؤيدي الرئيس البوليفي المستقيل، قتلوا في اشتباكات ببوليفيا".
وجاءت استقالة الرئيس البوليفي إيفو موراليس في الـ 10 من تشرين الثاني على خلفية ضغوط من المعارضة ودعوات من الجيش واستجابة لموجة احتجاجات اجتاحت الشارع البوليفي الذي عارض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي منحت موراليس ولاية رابعة.
هذا وأعلنت زعيمة المعارضة في بوليفيا جانين آنييز، نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد عقب استقالة الرئيس إيفو موراليس، ومغادرته إلى المكسيك "خوفا على حياته".
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