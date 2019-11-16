البيت الأبيض: جلسات مساءلة ترامب "مضيعة للوقت"

وصف ​البيت الأبيض​ ثاني الجلسات العلنية في تحقيق المساءلة ب​مجلس النواب​ الأمريكي يوم الجمعة، الرامي لعزل الرئيس ترامب بـ "مضيعة للوقت"

ولفت البيت الأبيض في بيان الى إن: "الجلسات العلنية الثانية التي عقدت بمجلس النواب مع ​نانسي بيلوسي​ وعضو ​الكونغرس​ آدم شيف لا قيمة لها وعديمة الأهمية مثل الجلسات الأولى".

وشن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ هجوما عبر مواقع التواصل الاجتماعي استهدف ​السفيرة الأميركية​ السابقة لدى ​أوكرانيا​ بينما كانت تدلي بشهادتها الجمعة في التحقيق بشأن مساءلته في الكونغرس، في تحرك قال الديمقراطيون إنه يصل إلى حد ترهيب الشاهدة.

وكانت ماري يوفانوفيتش، تشرح في اليوم الثاني من الجلسات العلنية التي يبثها التلفزيون في تحقيق المساءلة، كيف كانت تحارب ​الفساد​ في أوكرانيا وكيف أعادتها إدارة ترامب إلى ​واشنطن​ بشكل مفاجئ في وقت سابق هذا العام.