مقتل خمسة مؤيدين للرئيس البوليفي السابق موراليس باشتباكات مع قوات الامن

قُتل خمسة مزارعين من مؤيّدي الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، في ​اشتباكات​ مع ​الشرطة​ و​الجيش​ بالقرب من كوتشابامبا، وفقًا لصحافي في وكالة "فرانس برس" شاهد الجثث داخل ​مستشفى​ بالمدينة. ولم تؤكّد السُلطات البوليفيّة مقتل أيّ شخص جرّاء أعمال ​العنف​، بل اكتفت بالإشارة إلى حصول مئات الاعتقالات. من جهتها، ذكرت وسائل الإعلام المحلّية أنّ هناك ما لا يقلّ عن ثمانية جرحى.

إلّا أنّ لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان اكدت الوفيات الخمس، متحدثة ايضا عن عدد غير محدد من الإصابات. ونددت في بيان بـ"الاستخدام غير المتناسب للقوة الشرطية والعسكرية" خصوصا الأسلحة النارية لقمع ​التظاهرات​.

واندلعت تلك الحوادث في ضاحية كوتشابامبا، حيث اشتبك الآلاف من مزارعي الكوكا مع الشرطة طوال اليوم. وكان المتظاهرون يحاولون الوصول إلى وسط المدينة، على بعد 18 كلم، للاحتجاج على ​الحكومة​ ​الجديدة​ للرئيسة الموقتة جانين أنييز. لكنّ الشرطة اعاقتهم مانعةً اياهم من عبور احد الجسور.