النشرة: وقفة تضامنية مع غزة في ساحة ايليا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا بان المحتجين عند "تقاطع ايليا" في صيدا نظموا وقفة تضامنية مع الشعب ال​فلسطين​ي ومع ​المقاومة​ في غزة.

وحمل المتظاهرون الاعلام اللبنانية والفلسطينية على وقع الأناشيد الثورية. وتخللت الوقفة التضامنية كلمات شددت على ان المقاومة هي السبيل الوحيد لاسترجاع فلسطين وعاصمتها ​القدس​ الشريف .

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