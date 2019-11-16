"الجمهورية": الحريري لم يفاجئ أحداً بموقفه المتصلّب من شكل الحكومة

لفتت مصادر ​بيت الوسط​ لـ"الجمهورية" الى ان "رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​ لم يفاجىء أحداً بموقفه المتصلّب من شكل الحكومة المقبلة وفق النظرية التي طرحها طيلة فترة المشاورات في الطريق الى تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الإستحقاقات المقبلة، ولاسيما الإقتصادية والسياسية منها".

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