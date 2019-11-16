كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية" انّ "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ يتريّث في توجيه الدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة بانتظار الحصول على جواب نهائي من ​الحريري​ بشأن مشاركته في ​حكومة​ تكنوسياسية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: عون يتريث بالدعوة للاستشارات بانتظار جواب الحريري الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.