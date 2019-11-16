ميقاتي: موقفنا الثابت إعادة تسمية الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة

أكد رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​ أن موقفه الثابت "منذ بداية ​الأزمة​ الراهنة هو إعادة تسمية رئيس الحكومة المستقيل ​سعد الحريري​ ل​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​"، معتبرا أن "كل ما يقال ويشاع عكس ذلك مجاف للواقع".

وكان الرئيس ميقاتي استقبل وفودًا شعبية من مختلف مناطق ​طرابلس​ وممثلين عن ​المجتمع المدني​، ولفت الى أن "البلاد تمر اليوم بظروف صعبة جدًا، تنعكس على أهلنا والمواطنين جميعا. وما نشهده من حراك شعبي، هو نتيجة ألم في قلب كل منا، نشعر به ونراه نتيجة للبطالة، وغياب تأمين الطبابة والتعليم، إضافة إلى ارتفاع كلفة إيجار المنازل... وبالتالي فلا يلومنا أحد ما يحصل في الشارع، وهو الناتج عن معاناة وألم في داخل كل مواطن، ويعبر عنه بطريقته التي علينا احترامها"، مضيفًا: "البعض يسأل أين نحن من ذلك؟ نحن إلى جانب أهلنا دائما، وسنبقى دائما قدر المستطاع إلى جانبكم، على أمل أن نبقى عند حسن ظنكم، ولا يبادل الوفاء إلا بالوفاء وأنتم أهله".