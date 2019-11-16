رئيس حكومة سابق عن الحريري:لن اعود للحكومة وكلها 6 اشهر وبيعرفوا قيمتي

أشارت معلومات الموثوقة لصحيفة "الجمهورية" الى إنّ "رئيس الحكومة السابق كشفَ، خلال إعلان رفضه العودة الى ​رئاسة الحكومة​، أنّ رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أورد ما مفاده: "لن أعود الى رئاسة الحكومة، وكلها 6 أشهر وبيعرفوا قيمتي"، مضيفة: "خالفه رؤساء الحكومات الرأي وأكدوا له: الآن هو الوقت المناسب لعودتك، خصوصاً انك الآن في أقصى قوتك السياسية"، لافتة الى ان "رئيس الحكومة هذا أكد انه بالنسبة الى الوزير السابق ​محمد الصفدي​ لم نكن متفقين أبداً، وقلنا ذلك بشكل صريح الى الحريري."

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