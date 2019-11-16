لفت احد الرؤساء لـ"الجمهورية" الى أنه "لم يحصل ابداً أن أبلغنا رئيس الحكومة المستقيلة ​سعد الحريري​ تأييدنا او موافقتنا على طرح اسم الصفدي ل​رئاسة الحكومة​، بل اننا حينما تداولنا في هذا الأمر قبل فترة، جاء الجواب بالرفض وعدم الموافقة عليه"، معتبرا أن "ما تبلّغه وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ والحاج ​حسين خليل​ ليس دقيقاً".

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كانت هذه تفاصيل خبر أحد رؤساء الحكومات السابقين للجمهورية: ابلغنا الحريري رفضنا للصفدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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