حالة الطرقات في عدد من المناطق صباح اليوم السبت

افادت ​غرفة التحكم المروري​ عن وضع الطرقات المقطوعة في عدد من المناطق اللبنانية:

- الطرقات المقطوعة ضمن نطاق زحلة ​البقاع​ الغربي: ​جديتا​، ​قب الياس​، ​تعلبايا​، ​سعدنايل​، ​جب جنين​، ​المرج​ وغزة.

- الطرقات المقطوعة ضمن ​طرابلس​: ​ساحة النور​، ​البداوي​ وجسر البالما.

وذكرت ان جميع الطرقات ضمن نطاق بيروت سالكة، كما ان جميع الطرقات ضمن نطاق ​زغرتا​ سالكة، ولفتت الى ان جميع الطرقات ضمن نطاق حلبا سالكة بإستثناء ساحة العبدة بشكل جزئي.

واشارت الى ان جميع الطرقات ضمن نطاق جونية سالكة، كما ان جميع الطرقات ضمن نطاق الجديدة سالكة.