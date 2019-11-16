الجمهورية: رؤساء الحكومات السابقين سموا الحريري بعد استغرابهم بيان "الخليلين"

علمت "​الجمهورية​" انّ بيان وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج ​حسين خليل​ أثار استغراب رؤساء الحكومات السابقين، حيث بادر بعض هؤلاء الرؤساء الى اتصالات استفسارية حول هذا الامر، إن من رئيس ​الحكومة​ المستقيلة ​سعد الحريري​، او من الخليلين"، مضيفة: "بعد مداولات في ما بينهم أصدر رؤساء الحكومات السابقين ​نجيب ميقاتي​ و​تمام سلام​ و​فؤاد السنيورة​ بياناً مقتضباً، أكدوا فيه أنه منذ بداية الازمة السياسية، شددنا ونعيد التأكيد اليوم على موقفنا الأساسي بإعادة تسمية الرئيس سعد الحريري ل​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​ وإننا نرى، في ضوء الأوضاع الراهنة، انّ على القوى السياسية كافة تسهيل مهمته في ذلك".

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