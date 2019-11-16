أبي خليل: الزمن الرديء هو الزمن الذي تحاضر فيه عقلية الميليشيا بالأصول الدستورية

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​ في نصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "الزمن الرديء هو الزمن الذي تحاضر فيه عقلية الميليشيا بالأصول الدستورية والبرلمانية ويناقش فيه أركان ​الفساد​ بآليات الحكم".

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