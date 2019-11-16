سماع صفارات الانذار في مستوطنات غلاف غزة

دوت صفارات الإنذار فجر اليوم السبت، في مستوطنات غلاف غزة، وأكدت القناة الـ13 العبرية أنه سمع صوت انفجار بعد دوي صافرات الإنذار في بئر السبع.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من قطاع غزة.

وكان ​الجيش الاسرائيلي​ شن فجر اليوم عدد من الغارات على عدة مواقع في قطاع غزة.