اخبار العالم

سماع صفارات الانذار في مستوطنات غلاف غزة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دوت صفارات الإنذار فجر اليوم السبت، في مستوطنات غلاف غزة، وأكدت القناة الـ13 العبرية أنه سمع صوت انفجار بعد دوي صافرات الإنذار في بئر السبع.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من قطاع غزة.

وكان ​الجيش الاسرائيلي​ شن فجر اليوم عدد من الغارات على عدة مواقع في قطاع غزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سماع صفارات الانذار في مستوطنات غلاف غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا