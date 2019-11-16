نقلت أوساط وزير المال السابق ​محمد الصفدي​ عن رئيس ​الحكومة​ المستقيلة ​سعد الحريري​ انه تبلّغ منه تأييداً مطلقاً واضعاً فريق عمله بتصرّفه، بدورها مصادر ​المستقبل​ نفت عبر "الجمهورية" هذه الرواية، لافتة الى انّ "الحريري وافق على تسمية الصفدي طالما انّ الكتل الثلاثة الأخرى ستسمّيه، ولكنه لم يعط اي وعد للمشاركة في الحكومة ولم يتوصّل البحث الى هذه الصيغة والحصص والأسماء".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "المستقبل" للجمهورية: الحريري لم يعط اي وعد بالمشاركة بالحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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