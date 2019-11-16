شكرا لقرائتكم خبر عن لقمع شعبه بالخارج.. أردوغان يكلف مكتب محاماة أمريكى بجمع معلومات عن معارضيه والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أنه النظام التركى كلف مكتب المحاماة الأمريكى عبر السفارة التركية فى واشنطن التى نقلت المعلومات إلى المدعين العامين فى تركيا، وفقًا لوثيقتين سريتين، مشيرة إلى تربص تركيا بكل من هو قريب من حركة الخدمة وملهمها المفكر الإسلامى فتح الله جولن.
ولفتت صحيفة زمان، إلى أن السفارة التركية فى الولايات المتحدة الأمريكية استعانت فى عام 2017 بمكتب محاماة في واشنطن، الذى مثل منذ وقت طويل مصالح أنقرة فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نقل التقرير المطول الذى جمعته الشركة، والمستند إلى قواعد البيانات العامة ووسائل التواصل الاجتماعى وغيرها من المعلومات مفتوحة المصدر إلى وزارتى الخارجية والعدل فى تركيا، ومنهما إلى النيابة العامة في أنقرة وإسطنبول وأماكن أخرى فى تركيا ، كما تظهر الوثائق.
كانت هذه تفاصيل خبر لقمع شعبه بالخارج.. أردوغان يكلف مكتب محاماة أمريكى بجمع معلومات عن معارضيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.