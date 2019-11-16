بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بسريلانكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كولومبو - (د ب أ):

بدأ التصويت اليوم السبت في الانتخابات الرئاسية بسريلانكا، والتي تشهد مشاركة عدد قياسي من المرشحين يبلغ 35 مرشحا.

والمرشحان الأوفر حظا للفوز في الانتخابات هما ساجيت بريماداسا البالغ 52 عاما مرشح الحزب الحاكم ووزير الدفاع السابق جوتابايا راجاباكسا البالغ 70 عاما الذي يشارك بوصفه المرشح الرئيسي للمعارضة.

وقد تم نشر أكثر من 60 ألف شرطي على الرغم من هدوء فترة الحملات الانتخابية التي استمرات ستة أسابيع.

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ويحق لنحو 15.9 مليون شخص التصويت في الانتخابات من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وتشير استطلاعات الرأي غير الرسمية إلى شدة المنافسة بين المرشحين الرئيسيين بريماداسا وراجاباكسا .

ويجب أن يحصل المرشح الفائز على أغلبية واضحة تزيد على 50% من الأصوات.

وسوف يواجه من يفوز بفترة الرئاسة المقبلة لمدة خمس سنوات مجموعة من القضايا عميقة الجذور بالإضافة إلى الأمن، بما في ذلك تحفيز النمو الاقتصادي، وتعديل الدستور، وتطهير المنظومة السياسية، وتعزيز الترابط الاجتماعي في الدولة متعددة الأعراق ومتعددة الأديان .