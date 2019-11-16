شرطة فنزويلا تداهم مقر حزب معارض قبل احتجاجات اليوم السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس - (د ب أ):

داهم رجال ملثمون من الشرطة الفنزويلية مقر حزب "الإرادة الشعبية" المعارض في كاراكاس، الجمعة واحتجزا لمدة ساعة 43 عنصرا من الحزب، وذلك قبل احتجاجات مقررة في جميع أنحاء البلاد اليوم السبت.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن زعيم الحزب رولاند كارينو قوله إن حوالي 12 من رجال الشرطة اقتحموا مقر الحزب واحتجزوا الأعضاء لمدة ساعة وسرقوا منهم أشياء خاصة .

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وقال كارينو خارج مبني سينترو بلازا بشرق كاراكاس الذي يوجد به مقر حزب "الإرادة الشعبية" "لقد حضروا واقتحموا مقرنا.. احتجزونا لمدة ساعة وأخذوا أجهزة كمبيوتر محمول وهواتف محمولة ونقودا من أعضاء الحزب الذين كانوا يعملون على التحضير لطعام وشراب احتجاجات الغد".

وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية وزعيم المعارضة خوان جوايدو خارج مقر الحزب بعد الحادث إن رجال الشرطة الملثمون ينتمون إلى وحدة شرطة خاصة تحمل اسم "اف ايه اي اس" (فايس) تقول الأمم المتحدة ومنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إنهم تنفذ عمليات قتل خارج إطار القانون.

وقال كارينو إن بعض رجال الشرطة كانوا يرتدون شارات خاصة بوحدة "اف ايه اي اس" (فايس).