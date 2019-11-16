إطلاق إشارة بدء مهرجان الإضاءة السنوي بمنطقة سوهو سكوير بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ - (أ ش أ):

أطلق خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إشارة البدء لانطلاق مهرجان الإضاءة السنوي، بمنطقة سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ، وسط حضور ألاف السائحين من مختلف الجنسيات الذين استمتعوا بالاضاءة المبهرة والألعاب النارية والفقرات الفنية العالمية المتعددة.

ورحب محافظ جنوب سيناء بجميع المشاركين والحضور في المهرجان وفي مدينة شرم الشيخ بشكل عام.

وأشار المحافظ إلى أنه يحرص على حضور هذا لمهرجان الهام كل عام، والذى تستخدم فيه أحدث الأجهزة فى مجال تقنية الاضاءة؛ فضلا على المحتوى الفنى المميز للمهرجان والذى يجذب ألاف السائحين للاستمتاع بهذا الحدث وسط جو من الأمن والأمان حتى أصبح هذا المهرجان من أهم الأحداث السياحية التى تجرى على أرض مدينة شرم الشيخ.