ترامب يطالب اليابان بمضاعفة ما تدفعه للقوات الأمريكية أربع مرات

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليابان بمضاعفة الأموال التي تدفعها للقوات الأمريكية الموجودة لديها بمقدار أربع مرات لتغطية تكلفة وجودها هناك، حسبما أفادت مجلة "فورين بوليسي" نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين حاليين وسابقين. وأفادت وكالة أنباء بلومبرج بأن المسؤولين الأمريكيين ذكروا أن مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون قدم هذا الطلب للمسؤولين اليابانيين خلال زيارة للمنطقة في يوليو الماضي .

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