مصرع وإصابة 24 متظاهرًا في انفجار سيارة بغداد

قتل 4 متظاهرين وإصابة 20 اخرين، منذ قليل، في انفجار سيارة بساحة التحرير وسط بغداد.

وحاول المتظاهرون، إخماد النيران، ومساعدة المصابين، لحين وصول سيارات الإطفاء.

وشهدت بغداد والعديد من المناطق العراقية تظاهرات احتجاجية

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تحت عنوان "جمعة الصمود"، حيث توافد الآلاف من المتظاهرين العراقيين إلى ساحة التحرير، وسط هتافات منددة بقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

كذلك تجمع الآلاف في ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، للمشاركة في تظاهرات الجمعة ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وموالاة إيران.

وفي محافظة الديوانية، انتشرت القوات الأمنية، بشكل كثيف، حول المؤسسات والمقار الحزبية لحمايتها، عقب امتلاء شوارع المحافظة بالمتظاهرين.