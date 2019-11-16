اخبار العالم

مصرع وإصابة 24 متظاهرًا في انفجار سيارة بغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قتل 4 متظاهرين وإصابة 20 اخرين، منذ قليل، في انفجار سيارة بساحة التحرير وسط بغداد.

وحاول المتظاهرون، إخماد النيران، ومساعدة المصابين، لحين وصول سيارات الإطفاء.

وشهدت بغداد والعديد من المناطق العراقية تظاهرات احتجاجية

Advertisements
تحت عنوان "جمعة الصمود"، حيث توافد الآلاف من المتظاهرين العراقيين إلى ساحة التحرير، وسط هتافات منددة بقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

كذلك تجمع الآلاف في ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، للمشاركة في تظاهرات الجمعة ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وموالاة إيران.

وفي محافظة الديوانية، انتشرت القوات الأمنية، بشكل كثيف، حول المؤسسات والمقار الحزبية لحمايتها، عقب امتلاء شوارع المحافظة بالمتظاهرين.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة 24 متظاهرًا في انفجار سيارة بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا