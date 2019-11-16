إطلاق قذيفتين من غزة تجاه بئر السبع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعترضت منظومة "القبة الحديدية" قذيفتين صاروخيتين، ليل الجمعة - السبت، أطلقتا من قطاع غزة على مدينة بئر السبع، جنوبي البلاد، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وقال الجيش في تغريدة نشرها على موقع تويتر: "تم إطلاق قذيفتين من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، تم اعتراضهما من قبل مقاتلي القبة الحديدية".
وسبق أن قال الجيش الإسرائيلي في تغريدة سابقة، إن صافرات الإنذار أُطلقت في مدينة بئر السبع.
وأعلنت طواقم الإسعاف أنها قدمت العلاج لتسعة مصابين، منهم 5 أصيبوا بالهلع، و4 بكدمات أثناء هروبهم للملاجئ.
وفي غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين، لكن إسرائيل تتهم حركة الجهاد الإسلامي، بإطلاق القذائف، ردا على اغتيال بهاء أبو العطا، أحد قادة جهازها العسكري، فجر الثلاثاء الماضي.
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