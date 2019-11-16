الجيش الليبي يستهدف مليشيات عين زارة وتاجوراء

قوات الجيش الوطني الليبي - أ.ف.ب

قتل عنصران من المليشيات الإرهابية بالعاصمة الليبية طرابلس، الجمعة، في هجوم شنته قوات الجيش الوطني على مواقع المليشيا الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.



كما استهدف سلاح الجو التابع للجيش الليبي مواقع المليشيات في تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.



وقال المحلل العسكري محمد الترهوني إن قوات الجيش تحقق تقدمات في مواقع جديدة، استنزفت قدرات المسلحين التابعين لحكومة الوفاق بنسبة 95%.

وأضاف خلال حديثه لـ"العين الإخبارية" أن المليشيات تسعى للخروج من المعارك بأقل الخسائر، حيث تحقق غرفة عمليات إجدابيا والكتيبة 155 والكتيبة 128 واللواء التاسع تقدمات هائلة على الأرض.

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وأوضح "الترهوني" أن قوات المليشيات تستخدم تكتيك الانسحاب البطيء والخروج بأقل خسائر من المعركة، لإيهام الداعمين لهم بأنهم ثابتون في موقعهم.

وتقدمت القوات البرية الليبية في الأيام الماضية نحو مشروع الهيرة بين العزيزية وجبل غريان، بعد محاولة المليشيات الهجوم على مصنع الأسمنت بسوق الخميس–امسيحل، كما تحركت تجاه تاجوراء والفرناج وصلاح الدين والهضبة بخطوات واثقة.

وتسيطر قوات الجيش حالياً على المحور الوحيد الرابط بين منطقة العزيزية ووسط العاصمة طرابلس، كما أعلن الجيش، الأربعاء الماضي، قصفه عدة أهداف عسكرية بقاعدة سرت الجوية.

ودخلت المعارك شهرها الثامن على التوالي في العاصمة طرابلس، منذ إطلاق الجيش الوطني عملية "طوفان الكرامة"، لتطهير البلاد من الإرهابيين والعصابات المسلحة.