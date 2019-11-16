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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخارجية الأمريكية: رفع السودان من قائمة الإرهاب عملية إجرائية
السبت 16 نوفمبر 2019
قال تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة لم تعد في خصومة مع حكومة السودان وباتت تعتبرها الآن شريكا، لكن رفع اسم البلد من قائمة الدول الراعية للإرهاب عملية إجرائية.
وأضاف للصحفيين: "إنها ليست حدثا، وليست كالنقر على زر مفتاح المصباح. إنها عملية إجرائية ونحن نتحاور بشكل مكثف ومتواصل مع السودانيين بخصوص كيفية الشروع في ذلك".
وكانت الحكومة الأمريكية أدرجت السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب عام 1993، بسبب رعاية نظام الرئيس المعزول عمر البشير للإرهاب، واستضافة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
ولم تمض سوى بضعة أيام على أداء عبدالله حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الانتقالية السودانية حتى أعلن عن بدء الاتصالات مع الإدارة الأمريكية لبحث إمكانية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
واستطاعت حكومة حمدوك أن تحشد دعماً إقليمياً ودولياً واسع النطاق، بغية حفز الولايات المتحدة على الإسراع بوتيرة إجراءات رفع السودان من قائمة الإرهاب.
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