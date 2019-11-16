دول الاتحاد الأوروبي ونواب البرلمان يفشلون في الاتفاق على موازنة 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):

فشلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ونواب البرلمان الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة الاتحاد لعام 2020، وذلك بعد ساعات من امتداد المحادثات إلى وقت متأخر من مساء الجمعة.

وتتركز نقطة الخلاف في المفاوضات على اتفاق دول الاتحاد على موازنة بقيمة 153.1 مليار يورو للعام القادم، بينما يضغط نواب البرلمان الأوروبي لزيادة الموازنة والانفاق إلى 159.1 مليار يورو.

وسيكون أمام الجانبين فرصة حتى منتصف ليل الاثنين المقبل للتوصل إلى تسوية بشأن الموازنة، وإلا ستضطر المفوضية الأوروبية إلى تقديم اقتراح جديد.