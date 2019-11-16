شمال سيناء تتعرض لسقوط أمطار مصحوبة بموجة برد ورياح

محمد اسماعيل - القاهرة - العريش - (أ ش أ):

تعرضت محافظة شمال سيناء، الليلة لسقوط أمطار غزيرة ومفاجئة مصحوبة بموجة برد ورياح وانخفاض كبير في درجات الحرارة ما أدى إلى تجمع كميات من المياه فى الشوارع وعلى الطرق.

ولم تؤثر الأمطار والظروف الجوية على الأسواق أو الحركة التجارية ومظاهر الحياة العامة نظرا لتطبيق قرار حظر التجوال على عدة مناطق بالمحافظة.

ومن جانبها تتابع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تطورات الظروف الجوية، وهناك إتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية حول الظروف الجوية، ولم تتلق الغرفة أية بلاغات أو إخطارات بأى شىء غير عادى حتى الآن.