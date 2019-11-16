بوليفيا تأمر الدبوماسيين الفنزويليين بمغادرة أراضيها

محمد اسماعيل - القاهرة - لاباز (بوليفيا) - (د ب أ):

أمرت الحكومة الانتقالية في بوليفيا كل الدبوماسيين الفنزويليين بمغادرة أراضيها بسبب تدخلهم المزعوم في شؤون داخلية.

وقالت وزيرة الخارجية المؤقتة كارين لونجاريك في مؤتمر صحفي أمس الجمعة إنه سيجري تحديد موعد نهائي للدبلوماسيين الذين يمثلون رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو لمغادرة بوليفيا.

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وتعد هذه الخطوة بمثابة انفصال تام عن سياسات الرئيس البوليفي المخلوع ايفو موراليس، الذي كان أحد الداعمين القلائل لنظام مادورو.

وأشارت لونجاريك إلى دليل واضح على أن مواطنين فنزويليين شاركوا في الاحتجاجات العنيفة ضد الحكومة الانتقالية في بوليفيا وقالت إن تسعة من الفنزويليين الذين تم اعتقالهم كان بحوزتهم أسلحة متقدمة.

وجاء الإعلان بعد أيام من إعلان جينين أنيز التي أعلنت نفسها رئيسة مؤقتة لبوليفيا اعترافها بزعيم المعارضة خوان جوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.