احتجاجات إيران.. طهران تثور على روحاني.. وسقوط قتلي بين المتظاهرين

احتجاجًا على رفع أسعار الوقود 3 أضعاف، خرجت تظاهرات حاشدة في طهران وشيراز وأصفهان وتبريز.
ورد المتظاهرون على قرار الرئيس حسن روحاني، الذي خرج مؤخرًا مؤيدًا لقراره.
وأفاد ناشطون بسقوط قتيل خلال مواجهات اندلعت مع قوات الأمن الإيراني في مدينة سيرجان، التي بادرت بفتح النار بشكل عشوائي على المحتجين فيما شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات.
كما قام محتجون في الأهواز بقطع طريق القنيطرة وتستر احتجاجا رفع أسعار الوقود وردا على سياسات النظام التعسفية.
وأظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت، محتجين في الأهواز عاصمة خوزستان وهم يحثون السائقين على تعطيل حركة المرور وهتفوا قائلين "أيها الأهوازيون الشرفاء. أطفئوا محركاتكم".
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