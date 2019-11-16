ترامب يشارك في قمة الناتو ديسمبر المقبل بلندن

السبت 16 نوفمبر 2019

يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول المقبل، في قمة الذكرى السبعين لقيام حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة البريطانية لندن.



وستنظم القمة في المملكة المتحدة يومي 3 و4 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في منتجع فاخر قرب العاصمة، وسيكون ترامب وزوجته في حفل الاستقبال الذي تنظمه الملكة إليزابيث الثانية بالمناسبة في قصر باكنجهام، بحسب البيت الأبيض.

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وعرف ترامب بانتقاده لحلف الأطلسي حتى إنه بدا أحياناً كأنه يشكك في جدواه وفي المبادئ الأساسية للحلف الذي تأسس عام 1949 لمواجهة الاتحاد السوفيتي مع بداية الحرب الباردة، وكثيراً ما طالب الحلفاء برفع مساهمتهم في ميزانية الحلف بدلاً من الاتكال على ميزانية الدفاع الأمريكية، لكن في الأشهر الأخيرة تخلى ترامب نسبيا عن انتقاداته للناتو، مركزاً كما فعل البيت الأبيض في بيانه ،الجمعة، على "التقدم غير المسبوق الذي أحرزه الحلف من أجل تقاسم أفضل للعبء المالي خصوصاً مع أكثر من مائة مليار دولار من نفقات الدفاع الجديدة منذ 2016". وهي نجاحات يردها ترامب إلى مثابرته.

وأكدت الرئاسة الأمريكية أنه "بعد سبعين عاماً على تأسيسه، يبقى الحلف الأطلسي التحالف الذي حقق أكبر عدد من النجاحات في التاريخ، مع ضمان أمن وازدهار وحرية أعضائه".

وأضاف بيان صادر عن البيت الأبيض أن "الرئيس سيركز أيضاً على ضرورة أن يستعد الحلف لتهديدات المستقبل بما فيها تلك الآتية من الفضاء السيبراني، التي تمس البنى التحتية الحساسة وشبكاتنا للاتصالات، وتلك التي يطرحها الإرهاب".