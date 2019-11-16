جيش الاحتلال: القبة الحديدية تعترض قذيفتين أطلقتا من غزة

صاروخ إسرائيلي تم إطلاقه من نظام صواريخ دفاع القبة الحديدية - أ.ف.ب

دوت صافرات الإنذار، فجر السبت، في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، حسب بيان لجيش الاحتلال.



وأفادت محطات التلفزة الإسرائيلية بسماع دوي انفجارات ربما نتجت عن صواريخ أطلقتها منظومة القبة الحديدية، وأشارت محطات التلفزة إلى أنه تم على الفور إخلاء النوادي الليلية في المدينة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "تم التعرف على عمليتي إطلاق من قطاع غزة، وتما اعتراضهما من قبل منظومة القبة الحديدية".

كما أفاد بأنه تم تقديم الإسعافات الأولية لـ9 إسرائيليين أصيبوا بالهلع نتيجة إطلاق صافرات الإنذار وأصوات الانفجارات الناتجة عن تصدي منظومة القبة الحديدية للصاروخين.

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والخميس الماضي، أعلنت حركة الجهاد الفلسطينية بدء سريان وقف إطلاق نار بعد موافقة إسرائيل على هدنة بوساطة مصرية.

وقال المتحدث باسم الحركة مصعب البريم إن هدنة أبرمت مع إسرائيل بوساطة مصرية، دخلت حيز التنفيذ في غزة في تمام الساعة 0330 بتوقيت جرينتش (5.30 بالتوقيت المحلي).

وأضاف، في بيان، أن بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار جاء بعد رضوخ الاحتلال لشروط المقاومة الفلسطينية.

ومنذ صباح الثلاثاء الماضي، استشهد 34 فلسطينيا بينهم قيادي في حركة الجهاد، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 111 مصابا، جراء قصف وغارات إسرائيلية على قطاع غزة، في خضم تصعيد أثار مخاوف من جولة عنف واسعة جديدة.

وأطلق فلسطينيون أكثر من 360 قذيفة من قطاع غزة على إسرائيل، بينها نحو 60% سقطت في مواقع مفتوحة، حسب جيش الاحتلال الإسرائيلي.