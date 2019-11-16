رفع أسعار الوقود يشعل مظاهرات الأحواز في إيران ‎

اندلعت مظاهرات عارمة في منطقة الأحواز، مساء الجمعة، بجانب العديد من المدن الإيرانية، احتجاجا على رفع أسعار البنزين والغاز ثلاثة أضعاف.

وسعت قوات الأمن الإيرانية، حسب شهود عيان، لإخماد المظاهرات المشتعلة باستخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة لكنها فشلت، واندفع الشباب الإيراني إلى الشوارع، حيث ردد المتظاهرون هتافات رافضة القرار وضد النظام الإيراني، من بينها "أيها الأحوازي الغيور.. المطلوب دعمك.. وأيها الأحوازي الغيور أطفئ سيارتك".

وفي خرمشهر رفعت المظاهرات شعارات مناهضة للنظام الإيراني، حسب مغردين، من بينها "ليستقل روحاني"، وفي طريقي "الأحواز-أنديمشك" و"شوشتر- دزفول" أحرق المحتجون الإطارات.



وللحيلولة دون اتساع رقعة الحركة الاحتجاجية هاجم عناصر مكافحة الشغب من راكبي الدراجات النارية المحتجين، واعتدوا عليهم بالضرب واعتقلوا عددا آخر.

Advertisements





وفي "ماهشهر" أشعل الإيرانيون النار في كثير من الشوارع وأغلقوا الطرق، ومنعوا اقتراب السيارات من محطات الوقود، وفي بهبهان هتف الغاضبون "إيراني يموت ولا يقبل الذل" و"زاد سعر الوقود وزاد فقر الفقراء".

وتشهد العديد من المدن الإيرانية أبرزها العاصمة طهران ومشهد وشيراز وسيرجان والأحواز وأرومية، منذ منتصف ليل الخميس، احتجاجات على رفع أسعار البنزين بمعدل 300%.

ووجهت مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية تحياتها للإيرانيين المتظاهرين في خوزستان الذين يحتجون على زيادة أسعار البنزين، داعية الشباب للانضمام إلى صفوف المحتجين.

وأكدت رجوي أن هذا هو الطريق الوحيد للخلاص من الغلاء والفقر والتضخم والكوارث التي جلبها النظام الإيراني.