شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة مؤسس الخوذ البيضاء.. أردوغان يواصل قمعه ويحظر سفر زوجة لو ميسورييه والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن فرضت حظر سفر خارج تركيا على إيما هيدفيج كريستينا وينبرج، زوجة مؤسس الخوذ البيضاء فى الشمال السورى التى استجوبت مرتين فى إطار التحقيقات.
وأوضحت صحيفة زمان، أنه عثر على جثة جيمس لو ميسورييه فى الشارع بمنطقة كاراكوى بإسطنبول، وهو مؤسس جمعية الإغاثة التى دربت فريق الخوذ البيضاء فى سورية، حيث أرسل جثمان لو ميسورييه إلى لندن عبر رحلة طيران، بعد عملية التشريح فى الطب العدلى.
وأشارت صحيفة زمان التركية، إلى أن صحف غربية ربطت بين واقعة وفاة مؤسس الخوذ البيضاء فى الشمال السورى فى 11 نوفمبر الجارى، وتصريحات الخارجية الروسية قبلها بيومين التى تتهمه بالانتماء لأحد أجهزة المخابرات.
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