نقطة نظام.. هل كل خريجي الجامعات والمعاهد العليا يحملون الكفاءة؟

النقاش الذي أثاره الخلاف بين رئيس الحكومة ووزيره في التربية الوطنية حول رفع سن توظيف أساتذة من أُطر الأكاديميات إلى 50 سنة، إلى جانب تقديرات كل طرف مسألة مردودية من هم في عمر الخمسين، والإشكاليات المتعلقة بتقاعدهم الذي سيكون بعد 13 سنة فقط من التحاقهم بمناصبهم… هو نقاش يثير سؤال أزمة التشغيل والتأهيل؛ فالشخص الحاصل على شهادة عليا، وبقي عاطلا عن العمل حتى سن الخمسين، هو بالتأكيد يعكس أزمة التشغيل في المغرب، لكن أيضا يطرح سؤال: هل كل خريجي الجامعات والمعاهد العليا يحملون الكفاءة التي يفترض أن تعادل الدبلوم الذي بحوزتهم؟

من المهم أن يسلك رئيس الحكومة مسالك استثنائية لتشغيل أطر معطلة متقدمة في السن، ومن حق وزير التربية الوطنية أن يتساءل: هل سيكون هؤلاء الأساتذة جزءا من الحل أم أزمة تنضاف إلى أزمات التعليم الكثيرة، خصوصا أنهم ابتعدوا مدة طويلة عن التعليم والتعلم. الحل، في تقديرنا، هو أن تكون مباريات التوظيف غربالا بعيون دقيقة لتفادي وصول أساتذة ضعاف إلى الأقسام، وأن يجري إخضاعهم لتكوين مستمر.