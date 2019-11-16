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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوكرانيا تعتقل قياديا كبيرا في تنظيم داعش الإرهابي
السبت 16 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكدت أوكرانيا، الجمعة، اعتقال قيادي كبير في تنظيم داعش الإرهابي بعد عملية نفذتها، بحسب أجهزة الاستخبارات.
وجاء في بيان لأجهزة الأمن الأوكرانية أن المعتقل مواطن جورجي ملقب بـ"البراء الشيشاني".
وأضاف البيان أن المعتقل كان لفترة معاون أبوعمر الشيشاني، أحد أبرز القادة العسكريين في تنظيم داعش الإرهابي، الذي أعلن التنظيم مقتله في 2016.
وقال المصدر إن البراء الشيشاني غادر سوريا عام 2016 إلى تركيا، حيث "واصل تنسيق أنشطة" تنظيم داعش الإرهابي.
وتابع البيان: "بعد أن وصل إلى أوكرانيا في 2018 بصورة غير قانونية بجواز سفر مزور اعتقلته قوات الأمن قرب منزله في ضاحية كييف".
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